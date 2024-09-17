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8 ton kaçak zeytinyağı! Aydın'da son anda yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 17:09
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8 ton kaçak zeytinyağı! Aydın’da son anda yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın'dan başka illere götürülmek üzere olan 8 ton 340 litre zeytinyağını araçlara yükleyen 3 şüpheliye 1 milyon 598 bin 600 lira idari para cezası kesti.

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