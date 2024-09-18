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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Eylül FED kararı saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 10:10 Güncelleme: 18.09.2024 10:11
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Eylül FED kararı saat kaçta?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı küresel piyasalarda merakla beklenirken faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Yüzde 5,25-5,50 aralığında seyreden mevcut faiz oranlarının düşürülmesi neredeyse kesinleşmiş gibi görünse de indirim miktarına ilişkin belirsizlikler hala varlığını koruyor. Fed’in Eylül ayında gerçekleştireceği faiz toplantısı piyasalar ve yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle izleniyor.

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