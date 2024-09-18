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Dolar ne kadar oldu? 18 Eylül 2024 Dolar ve euro ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 11:12 Güncelleme: 18.09.2024 11:12
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Dolar ne kadar oldu? 18 Eylül 2024 Dolar ve euro ne kadar, kaç TL?

Döviz piyasaları son dönemde yaşanan dalgalanmalarla birlikte yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. 18 Eylül 2024 Çarşamba günü itibarıyla dolar ve euro fiyatları yeniden dikkat çekti. Serbest piyasada dolar güne 34.11 liradan başlarken, euro ise 37.96 liraya yükseldi. İşte dolar ve euroda aylık ve yıllık performanslar ile piyasadaki son gelişmeler!

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