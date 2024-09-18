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Fed faiz kararını açıkladı! Faiz indirimi sonrası Powell'dan enflasyon mesajı: Düşürmeye kararlıyız

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 18.09.2024 10:26 Güncelleme: 18.09.2024 21:49
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Fed faiz kararını açıkladı! Faiz indirimi sonrası Powell’dan enflasyon mesajı: Düşürmeye kararlıyız

ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül Ayı Para Kurulu Toplantısı'nın ardından piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı. Buna göre Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. FED kararı sonrası altında rekor geldi. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell ekonominin güçlü olduğunu vurgulayarak "Enflasyonu düşürmeye kararlıyız. Enflasyon geriledi ancak hala hedefimizin üzerinde" dedi. Powell, üyelerin bu yıl içinde birkaç faiz indirimi daha beklediğini de kaydetti.

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