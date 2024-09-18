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Bakanlıktan sahte faturaya sıkı takip! 3 milyar liralık...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 12:11 Güncelleme: 18.09.2024 12:35
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Bakanlıktan sahte faturaya sıkı takip! 3 milyar liralık...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi. 4 bin 500 mükellefe ilişkin incelemeler derinleştirildi. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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