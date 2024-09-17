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Türk Telekom CEO’su Önal: Türk Telekom’dan mobilde güçlü büyüme tarihi rekor

Giriş: 17.09.2024 15:57 Güncelleme: 17.09.2024 16:11
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Türk Telekom CEO’su Önal: Türk Telekom’dan mobilde güçlü büyüme tarihi rekor

Yenilikçi çözümleri ve teknoloji birikimini yaşamın tüm alanlarına yansıttığı yatırımları ile Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı olan Türk Telekom, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

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