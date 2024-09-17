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Ons altın fiyatı ne kadar oldu? 17 Eylül 2024 çeyrek, gram altın fiyatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 15:05 Güncelleme: 17.09.2024 15:05
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Ons altın fiyatı ne kadar oldu? 17 Eylül 2024 çeyrek, gram altın fiyatı

Altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 17 Eylül 2024 tarihi itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları merak konusu. Haftanın başında altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle birlikte yatırımcılar güncel fiyatları takip ediyor. Peki, ons altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 17 Eylül 2024 çeyrek, gram altın fiyatı!

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