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Bodrum'a iki kruvaziyer! 2 bin 881 yolcu geldi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:05
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Bodrum’a iki kruvaziyer! 2 bin 881 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Costa Fortuna" ve "Emerald Sakara" isimli kruvaziyerlerle 2 bin 881 yolcu geldi. İlçeyi günübirlik ziyaret eden kruvaziyerlerin bir sonraki durağının Rodos Adası olacağı bildirildi.

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