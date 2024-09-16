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Antalya Havalimanı'nda yolcu rekoru! 26 milyon kişiyi geçti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 14:23
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Antalya Havalimanı’nda yolcu rekoru! 26 milyon kişiyi geçti

Turizmde bu yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da ağustos sonu itibarıyla 11,7 milyon yabancı turist ağırlanırken, Antalya Havalimanı'nın toplam yolcu trafiği ise 26 milyon 628 bini aştı.

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