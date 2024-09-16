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Yatırım yağmuru! Türkiye Avrupalı fonların radarında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 07:07
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Yatırım yağmuru! Türkiye Avrupalı fonların radarında

Türkiye son dönemde ekonomi alanında attığı hamlelerin meyvelerini toplamaya başlarken, uluslararası piyasada da oluşan güven ortamıyla Türkiye'ye yabancı yatırımcının ilgisi de artıyor. Avrupalı büyük fonların uzun uzun Türkiye’yi sorduklarını belirten DEİK Başkanı Olpak, “Türkiye’yi tekrar radarlarına aldıklarını söylüyorlar” dedi.

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