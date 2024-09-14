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IBAN ile ticarete geçit verilmedi! 250 milyon lira vergi cezası

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 12:33
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IBAN ile ticarete geçit verilmedi! 250 milyon lira vergi cezası

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, ilk aşamada 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uyguladı. IBAN'a yönlendirilerek kayıt dışı bırakılan kazançların farklı sektörlere ait işletmelere ait olduğu tespit edildi.

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