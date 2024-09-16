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Ege turizmine CHP engeli! Bakan Ersoy açıkladı: Soyer resmen sabote etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 08:00 Güncelleme: 16.09.2024 08:08
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Ege turizmine CHP engeli! Bakan Ersoy açıkladı: Soyer resmen sabote etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege’de 3 ay olan turizmi 12 aya yayacak dev projeyi CHP’nin sabote ettiğini açıkladı. Ersoy, "kokuşmuş yapı" olarak nitelendirdiği TÜRSAB'daki yöneticilerin, orayı siyasi basamak olarak kullandığını ileri sürerken "Siyasi engellemeler olmasaydı, bölgeyi uçuracak proje 2025’te hayata geçecekti." dedi.

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