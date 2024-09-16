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Ticaret Bakanlığı'ndan "fahiş fiyat" cezası! Ekiplerin gözü kulağı sahada

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 16.09.2024 10:55 Güncelleme: 16.09.2024 11:13
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Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat cezası! Ekiplerin gözü kulağı sahada

Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül itibarıyla fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında 1274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.

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