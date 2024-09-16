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144 saatlik vize Çin'e ilgiyi artırdı! Türk yatırımcıların Çin'e açılan kapısı: China Today Türkiye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 10:54 Güncelleme: 16.09.2024 10:58
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144 saatlik vize Çin’e ilgiyi artırdı! Türk yatırımcıların Çin’e açılan kapısı: China Today Türkiye

Çin'in en büyük şehri Şanghay, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok sayıda alanda ülkenin "vitrin kenti" olma özelliğini taşıyor. Batı medyasında Çin'e yönelik algı operasyonları devam ederken, Çin hükümetinin yabancıların giriş çıkışını kolaylaştırmak ve uluslararası değişim ile iş birliğini teşvik etmek amacıyla uyguladığı "72/144 saatlik vizesiz giriş" politikasıyla bu algının kırılması sağlandı. Birçok yatırımcı, turist ve vloggerlar bu vize ile ülkeyi ziyaret etme fırsatı buldu. Türkiye’nin Çin’e açılan kapısı “China Today Türkiye” ise Çin’e açılmak isteyen Türk girişimcilere rehber oluyor.

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