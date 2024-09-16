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Doğal gaz merkezi Türkiye! Bakan Bayraktar ABD'ye gidiyor

ahaber.com.tr
Giriş: 16.09.2024 09:06 Güncelleme: 16.09.2024 09:14
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Doğal gaz merkezi Türkiye! Bakan Bayraktar ABD’ye gidiyor

Türkiye enerjide atılan adımların karşılığı olarak "bir üst lige" çıkmak için stratejik planlamasına devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uluslararası arenada Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikalarını anlatacak. Bakan Bayraktar bu kapsamda ABD'ye gidecek ve daha önce 3 farklı global şirketle olduğu gibi yeni bir uzun dönemli LNG anlaşmasını imzalayacak.

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