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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 10:57
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ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 arttı. Perşembe gününü 71,97 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,61 dolar seviyesinde tamamladı.

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