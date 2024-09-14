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Ağrı'nın ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:49
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Ağrı’nın ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı!

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor. Güneşin altında bekletilip kurutulan çekirdekler, çuvallara doldurulup tırlara yüklenerek Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki fabrikaların eleme tesislerine götürülüyor.

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