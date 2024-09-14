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Arazisi olanlar dikkat! İşlenmeyen araziler kiraya verilecek

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:13 Güncelleme: 14.09.2024 11:17
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Arazisi olanlar dikkat! İşlenmeyen araziler kiraya verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. İşlenmeyen tarım arazilerine ilişkin ilk listenin, 30 Eylül'de ilan edilmesi bekleniyor. Bu arazilerin bir yıl daha ekilmemesi durumunda arazilere ilişkin kiralama süreci başlayacak.

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