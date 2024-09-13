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Türk fındığı geçen sezon 124 ülkede alıcı buldu! Zirvede Almanya var

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 11:12
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Türk fındığı geçen sezon 124 ülkede alıcı buldu! Zirvede Almanya var

Türkiye'den 2023-2024 ihracat sezonunda başta Almanya olmak üzere 124 ülkeye fındık satıldı. Türk fındığının alıcı bulduğu 124 ülke arasında Almanya, 38 milyon 94 bin 991 dolar karşılığı 83 bin 240 ton fındıkla başı çekti. Almanya'yı İtalya ve Fransa takip etti.

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