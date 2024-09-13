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Bakan Mehmet Şimşek: Vatandaşımızın alım gücü kalıcı olarak artacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 11:08 Güncelleme: 13.09.2024 11:33
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Bakan Mehmet Şimşek: Vatandaşımızın alım gücü kalıcı olarak artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda vatandaşların alım gücünün kalıcı olarka artmasına yönelik ekonomide adımlar atıldığını vurgularken "Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1’e geriledi. 11 aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu." ifadelerini kullandı.

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