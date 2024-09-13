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Tavuk eti üretimi temmuzda arttı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:47
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Tavuk eti üretimi temmuzda arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 205 bin 656 tona yükseldi. Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 37 ton oldu.

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