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Sahte yetkili servislere ceza yağdı!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 11:03
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Sahte yetkili servislere ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığınca tüketiciyi korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimler sonucunda, sahte yetkili servislere son iki yılda 18 milyon lira para cezası verildi.

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