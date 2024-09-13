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Dar gelirliye ucuz tarife! Hazırlıklar son aşamaya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 07:06
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Dar gelirliye ucuz tarife! Hazırlıklar son aşamaya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte yeni tarife modeline geçiş için hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Elektriği fazla tüketen, büyük ev sahibi olan vatandaşlar maliyet fiyatından fatura ödeyecek. Desteğin çoğu dar gelirliye verilecek. Peki yeni sistemle ne değişecek? İşte detaylar...

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