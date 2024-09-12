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Borsa günü yükselişle tamamladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 19:58
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kazanarak 9.521,04 puandan tamamladı. İşte en çok yükselen endeks...

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