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Rize-Artvin Havalimanı'nı 8 ayda 754 bin 102 yolcu kullandı

DHA
Giriş: 12.09.2024 13:03
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Rize-Artvin Havalimanı’nı 8 ayda 754 bin 102 yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2024 yılının ilk 8 ayında Rize -Artvin Havalimanı'nın 754 bin 102 yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Sadece ağustos ayında uçak iniş-kalkış sayısı da 673'e ulaştı.

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