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Cari açık rakamları açıklandı! Üst üste 2. kez...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 12:39 Güncelleme: 12.09.2024 12:46
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Cari açık rakamları açıklandı! Üst üste 2. kez...

Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuzda 566 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluştu. Böylece cari denge üst üste 2. kez fazla vermiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verileri değerlendirirken "Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi. Düşen cari açık ve artan dış kaynak girişleri kalıcı rezerv birikimine katkı sağlıyor." dedi.

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