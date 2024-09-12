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Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor: Gözler 15 Eylül'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 13:27 Güncelleme: 12.09.2024 13:28
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Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor: Gözler 15 Eylül’de

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 15 Eylül'den itibaren emlakta uygulanacak doğrulanmış ilan düzenlemesiyle birlikte verilecek yetkinin sadece ilan için geçerli olacağını duyurdu. Uygulama 1 Ocak 2025 itibarıyla yetki doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek şekilde tamamen devreye alınacak. İşte detaylar...

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