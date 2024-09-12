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Resesyon nedir, nasıl olur? Resesyon olursa ne olur?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 14:49
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Resesyon nedir, nasıl olur? Resesyon olursa ne olur?

ABD Merkez Bankası (Fed), Mart 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gitmeye hazırlanırken, piyasalarda resesyon endişeleri artıyor. Özellikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, 2 yıllık tahvil faizini geçmesi, küresel ekonomik durgunluk kaygılarını artırdı. Peki, resesyon nedir ve ekonomiye ne gibi etkiler yapar?

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