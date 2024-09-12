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Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 14:55
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Merkez Bankası’nın rezervleri geriledi

Merkez Bankası'nın 6 Eylül haftasına ait rezerv miktarları açıklandı. Buna göre rezervler bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolar azalarak 146 milyar 761 milyon dolara geriledi.

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