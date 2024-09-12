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Avrupa Merkez Bankası'nda faiz indirimi: 25 baz puan azaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 15:25 Güncelleme: 12.09.2024 15:47
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Avrupa Merkez Bankası’nda faiz indirimi: 25 baz puan azaldı

Avrupa Merkez Bankası faiz puanını düşürerek 3 ay içinde ikinci kez indirdi. Mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan azaltıldı.

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