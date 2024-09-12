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Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri için son gün yarın

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 12.09.2024 15:26
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Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri için son gün yarın

2024'ün Nisan-Haziran dönemi arasına ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri için süre yarın doluyor. Söz konusu beyannameler için cirosu 50 milyon liranın altında kalan işletmelerin enflasyon muhasebesi yapmaması kararlaştırılmıştı.

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