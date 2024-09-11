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Yılın 8 ayında altın ve gümüş "parladı"! Yatırımcılar "güvenli limana" yöneldi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 12:34
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Yılın 8 ayında altın ve gümüş parladı! Yatırımcılar güvenli limana yöneldi

Altın ve gümüşün ons fiyatı yılın 8 ayında yüzde 20'den fazla değer kazanarak emtia piyasasında en fazla kazandıran ürünler arasında yer aldı. Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerginlikten dolayı yatırımcıların "güvenli limana" yönelmesi nedeniyle yükseldi. Merkez bankalarının devam eden altın alımları da altının ons fiyatını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıktı.

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