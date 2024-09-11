11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'de enflasyon son 3,5 yılın dibinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 15:38 Güncelleme: 11.09.2024 15:38
ABONE OL
ABD’de enflasyon son 3,5 yılın dibinde

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos 2024 döneminde aylık bazda yüzde 0,2; yıllık bazda ise yüzde 2,5 ile beklentilere paralel şekilde yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör