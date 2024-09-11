11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Tüm ödemelerde sistem değişiyor! 7 bin lira sınırı! Ceza yolda...

ahaber.com.tr
Giriş: 11.09.2024 10:39 Güncelleme: 11.09.2024 10:47
ABONE OL
Tüm ödemelerde sistem değişiyor! 7 bin lira sınırı! Ceza yolda...

İşletmelerin yanı sıra tüketiciler için de 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getiriliyor. Örneğin 20 bin TL değerinde biz buzdolabının alımında ödemenin banka kartı ya da kredi kartından yapılması gerekecek. Elden ödemelerde her bir tespit için ödeme tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Nihai tüketiciye kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör