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Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Yüzde 60'ı devletten

Giriş: 11.09.2024 10:29 Güncelleme: 11.09.2024 11:13
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Bakan Bayraktar’dan fatura açıklaması: Yüzde 60’ı devletten

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar doğal gaz ve elektrik faturaları ile ilgili yaptığı açıklamada "1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor" dedi. Bakan Bayraktar Sakarya gaz sahasından yeni müjdeler aktardığı açıklamasında "4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz" dedi.

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