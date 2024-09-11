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Piyasaların gözü ABD'de! Hem enflasyon hem faiz...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 09:14
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Piyasaların gözü ABD’de! Hem enflasyon hem faiz...

Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indirimi öncesi piyasalarda belirsizlik sürüyor.

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