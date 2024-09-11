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Irak ile 3 ayaklı enerji stratejisi! Petrol, doğal gaz ve elektrik...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 08:32
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Irak ile 3 ayaklı enerji stratejisi! Petrol, doğal gaz ve elektrik...

Basra Körfezi’ni Avrupa’ya bağlaması planlanan “Kalkınma Yolu” projesinde en önemli aktörler arasında Türkiye ve Irak yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıl sonra gerçekleştirdiği Irak ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Son dönemde Irak ile Türkiye arasında artan askeri ve siyasi temasların ardından “enerji” alanı da kazan-kazan stratejisiyle ilerlenebilecek bir diğer alan olacak.

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