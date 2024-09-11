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Alman efsanelerini Çin elektriği çarptı! Fabrikalar kapanmanın eşiğinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 07:15
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Alman efsanelerini Çin elektriği çarptı! Fabrikalar kapanmanın eşiğinde

Almanya'nın en güçlü kaslarından biri olan otomotiv endüstrisi ciddi bir krizle karşı karşıya ve ülkenin ekonomik büyümesini de aşağı çekiyor. Almanya’nın efsane otomotiv markaları Çin’in elektrikli araçları ile rekabet edemeyince hem fabrikalarını kapatmanın eşiğine geldi, hem de Alman ekonomisini durgunluğa doğru çekiyorlar.

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