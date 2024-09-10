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Fitch'ten Türkiye ekonomisine dikkat çeken "enflasyon" değerlendirmesi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 23:08 Güncelleme: 11.09.2024 00:03
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Fitch’ten Türkiye ekonomisine dikkat çeken enflasyon değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in değerlendirmesine göre Türkiye'de yıllık enflasyonun ağustosta belirgin şekilde yavaşladı. Fitch, Türkiye'de yıllık enflasyonun ağustosta belirgin şekilde yavaşladığını kaydederken Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te yüzde 2,8 ve 2026'da yüzde 3,7 büyümesinin beklendiği kaydetti.

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