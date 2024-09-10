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SGK GSS prim borcu sorgulama nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 16:28
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SGK GSS prim borcu sorgulama nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) 1 Ocak 2012'de yürürlüğe giren düzenleme ile zorunlu hale getirilen bir sosyal güvenlik uygulamasıdır. Bu uygulama çalışan ya da çalışmayan herkesi kapsar. Sigortalı olarak çalışan bireylerin GSS primleri işveren tarafından ödenirken çalışmayan vatandaşların kendi primlerini kendileri ödemesi gerekmektedir. Dolayısıyla herhangi bir işte çalışmayan bireylerin her ay prim borcu çıkabilmektedir.

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