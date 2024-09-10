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İşsizlik oranı azalıyor! Yüzde 8,8'e düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 10:03 Güncelleme: 10.09.2024 10:32
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İşsizlik oranı azalıyor! Yüzde 8,8’e düştü

Türkiye İstatistik Kurum temmuz ayına ilişkin iş gücü rakamlarını duyurdu. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Diğer yandan iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşte detaylar...

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