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Otomotiv fabrikalarının yeni rotası Türkiye! Başkan Erdoğan'ın teşvik politikası rüzgarı değiştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:29 Güncelleme: 10.09.2024 09:45
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Otomotiv fabrikalarının yeni rotası Türkiye! Başkan Erdoğan’ın teşvik politikası rüzgarı değiştirdi

Avrupa'daki otomotiv fabrikaları, Asyalı rakipleri karşısında büyük sıkıntı çekerken Türkiye verdiği teşvikle pozitif bir pazar stratejisi izliyor. Başkan Erdoğan'ın 24 Temmuz'da duyurduğu Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HIT-30'da elektrikli otomobil, batarya ve çip üretimine yönelik yapılacak yatırımlara toplam 14.5 milyar dolarlık teşvik verilmesi kararı alındı. Uzmanlar, yeni teşvik mekanizmasının otomotiv üreticilerini Türkiye'ye çekeceğini açıkça ifade ediyor.

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