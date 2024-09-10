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Motorin fiyatlarına 1,50 TL indirim: 42 liranın altına inecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 10:12
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Motorin fiyatlarına 1,50 TL indirim: 42 liranın altına inecek

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sürücüleri sevindiren bir haber geldi. Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim bekleniyor. Bu fiyat değişikliği sonrası İstanbul'da motorinin litre fiyatı 42 TL'nin altına inecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı....

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