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Küresel piyasalarda görünüm pozitif

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:28
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Küresel piyasalarda görünüm pozitif

Küresel piyasalar yarın (11 Eylül 2024) açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararlarına çevrildi. Faiz indirimi beklentisi ile piyasalarda görünüm pozitif seyrediyor.

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