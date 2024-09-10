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Gözler FED'in faiz kararında! İndirim para akışını hızlandıracak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 07:00
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Gözler FED’in faiz kararında! İndirim para akışını hızlandıracak

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'da faizde indirim beklentisinin ilk sinyallerini vermişti. Gözler eylül ayında açıklanacak Fed faiz kararında. Faiz indirimi beklentisi yükselirken, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere para akışı hızlanacak. Uzmanlar CDS’lerdeki düşüş ve not artırımları ile Türkiye’nin ayrıştığını ve ilk etapta tahvil ardından da borsaya hızlı bir giriş bekliyor.

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