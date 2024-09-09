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İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında rekor! 8 ayda 80 milyon yolcu

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 12:32 Güncelleme: 09.09.2024 12:46
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İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında rekor! 8 ayda 80 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk 8 ayında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplam 80 milyon 927 bin 61 yolcunun taşındığını aktardı.

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