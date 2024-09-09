09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sosyal desteklerde yüzde 9,31 artış! Ödemelere memur ayarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 07:06
ABONE OL
Sosyal desteklerde yüzde 9,31 artış! Ödemelere memur ayarı

Devletin vatandaşına verdiği destekler ocakta güncellenecek. Sosyal destek ödemelerinden birçoğu, ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranında artacak. Orta Vadeli Program'a (OVP) göre artış oranı tahmini olarak yüzde 9,31 olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör