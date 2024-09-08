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Akkuyu'da 70 yıllık hayal gerçek oluyor! Enerji üretmeye 2025'te başlayacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 13:54 Güncelleme: 08.09.2024 13:58
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Akkuyu’da 70 yıllık hayal gerçek oluyor! Enerji üretmeye 2025’te başlayacak

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar, ilk reaktörün gelecek yıl; 2028'e kadar da diğer reaktörlerin devreye alınmasını hedeflediklerini açıkladı.

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