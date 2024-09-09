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Ağustos 2024'te en çok kazandıran altın oldu

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 11:27
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Ağustos 2024’te en çok kazandıran altın oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2024 döneminde en yüksek reel getiriyi külçe altının getirdiğini açıkladı. Verilere göre altın yatırımcısına kazandırırken, dolar, DİBS ve BIST 100 endeksi kaybettirdi.

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