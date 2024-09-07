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TOKİ'den 21 yılda 2 bin 718 eğitim binası

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 13:04
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TOKİ’den 21 yılda 2 bin 718 eğitim binası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, eğitim projeleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sungur, 21 yılda okuldan kütüphaneye kadar 2 bin 718 eğitim binası inşa ettiklerini bildirdi.

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